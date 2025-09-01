Brauerei: Oettinger setzt auf Schlichtungsangebot der Gewerkschaft

Gewerkschaft: Haben Schlichtung angeboten

Die Gewerkschaft NGG hatte zuletzt mitgeteilt, man habe der Geschäftsführung eine freiwillige Schlichtung angeboten. Man erwarte "die unverzügliche Aufnahme der Schlichtungsgespräche in den nächsten Tagen", sagte NGG-Gewerkschaftssekretär Fouad Laghmouch. Er drohte aber bereits mit weiteren Arbeitsniederlegungen: "Sollten wir bis Ende der Woche keinen Durchbruch haben, werden wir ab dem 8. September die Arbeitskampfmaßnahmen wieder aufnehmen und zur Urabstimmung aufrufen", sagte Laghmouch. Nun müsse von Arbeitgeberseite ein ernsthaftes Entgeltangebot kommen und ein zeitnaher Abschluss folgen. Zudem solle für die Verhandlung ein Schlichter eingeschaltet werden. Hierfür habe die Gewerkschaft einen konkreten Vorschlag unterbreitet.