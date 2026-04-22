Brauer können mehr als Bier Warum legen sich deutsche Brauer mit Coca-Cola an?

Was sagt Coca-Cola dazu?

Der Deutschland-Chef von Coca-Cola, John Galvin, sagte erst vor wenigen Wochen im Gespräch der "Lebensmittel Zeitung" auf die Frage, inwieweit die Rückkehr von Pepsi bei einigen Händlern sowie der Erfolg von Spezi und Co. das eigene Geschäft belaste: "Diese neuen Anbieter bringen Wachstum für die Kategorie durch neue Konsumenten. Das ist an sich keine schlechte Sache."

Was kommt auf die Verbraucher zu?

Laut den Marktforschern von NIQ kommen viele neue Cola-Mix-Produkte auf den Markt. Der Absatz der Cola-Mix-Getränke stieg durch Aktionsangebote um mehr als 3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Der Durchschnittspreis lag mit 1,16 Euro je Liter um 5,6 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums.

Auch Bier ist laut NIQ im Handel teurer geworden: Der durchschnittliche Preis pro Liter erhöhte sich auf 1,62 Euro im ersten Quartal 2026 nach 1,57 Euro im Vorjahreszeitraum. Aktionen mit rund 10 Euro je Kasten für nationale Pilsmarken seien kaum noch zu finden. Auch etwa alkoholfreies Pils sei teurer geworden.