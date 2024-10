Brauchtumspflege: Bräuche lieber ohne e.V. - Tag der Tracht

Ohrdruf (dpa/th) - An Brauchtumspflege interessierte Menschen in Thüringen finden sich nach Beobachtungen des Landestrachtenverbandes zunehmend eher in losen Gruppierungen ohne Vereinsstatus zusammen. "Die Vereinsbindung geht zurück", sagte der Verbandsvorsitzende Knut Kreuch auf Anfrage. Dies hänge wohl mit der Scheu vor dem mit einer Vereinsgründung verbundenen Prozedere wie der Meldung beim Amtsgericht und den daraus resultierenden Pflichten, etwa Rechenschaftsberichten, zusammen. Dennoch sei das Interesse an der Beschäftigung mit Trachten, Mundarten oder Volkstänzen in Thüringen weiterhin hoch.