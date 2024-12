Klausentreiben als Brauchtum

In vielen Dörfern und Städten in Teilen Bayerns verkleiden sich in der Adventszeit Menschen als "Krampus" und ziehen mit lautem Glockengeläut und langen Ruten durch die Straßen, um Passantinnen und Passanten zu erschrecken. Im Allgäu werden die Schreckgestalten "Klausen" und "Bärbele" genannt.