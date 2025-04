Wo stehen Feuer auf der Kippe?

Bundesweit werden rund um die Feiertage traditionell Osterfeuer abgebrannt. Sie müssen bei den lokalen Behörden angemeldet oder extra genehmigt werden. In manchen Regionen steht eine Entscheidung mit Blick aufs Wetter noch aus. Zum Beispiel diskutieren zahlreiche Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ob die Feuer in diesem Jahr stattfinden können. In mehreren Kreisen etwa im Sauerland sind die Ordnungsämter im Austausch mit der Feuerwehr.