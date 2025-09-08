Abensberg - Musikalischer Fauxpas: Ausgerechnet die Musik von "Star Wars"-Antiheld Darth Vader hat die CSU beim Auftritt ihres Parteichefs Markus Söder beim Gillamoos-Volksfest gespielt. Nachdem das offenkundig der Großteil der Zuhörer im Festzelt im niederbayerischen Abensberg nicht bemerkt hatte, sprach der bayerische Ministerpräsident den Fehler am Ende selbst an: Diese Musik gehöre zur dunklen Seite der Macht, "wir sind aber die gute Seite der Macht".
Brauchtum und Politik CSU spielt Musik von Darth Vader bei Auftritt von Söder
dpa 08.09.2025 - 12:05 Uhr