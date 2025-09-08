 
Brauchtum und Politik CSU spielt Musik von Darth Vader bei Auftritt von Söder

CSU-Chef Söder ist bekanntermaßen ein großer Freund von «Star Wars». Bei seinem Auftritt auf dem Gillamoos wird er aber musikalisch von seiner Partei auf die dunkle Seite der Macht geholt.

 
Abensberg - Musikalischer Fauxpas: Ausgerechnet die Musik von "Star Wars"-Antiheld Darth Vader hat die CSU beim Auftritt ihres Parteichefs Markus Söder beim Gillamoos-Volksfest gespielt. Nachdem das offenkundig der Großteil der Zuhörer im Festzelt im niederbayerischen Abensberg nicht bemerkt hatte, sprach der bayerische Ministerpräsident den Fehler am Ende selbst an: Diese Musik gehöre zur dunklen Seite der Macht, "wir sind aber die gute Seite der Macht".

In der Science-Fiction-Reihe "Star Wars" ist Darth Vader einer der Anführer des Galaktischen Imperiums. Er entwickelte sich auch wegen seiner schwarzen Uniform samt Helm und künstlichem Atemgeräusch zu einem der kultigsten Bösewichte der Filmgeschichte. Söder ist nach eigenen Worten ein großer Fan der Saga.