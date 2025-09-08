Brauchtum und Politik CSU spielt Musik von Darth Vader bei Auftritt von Söder

Abensberg - Musikalischer Fauxpas: Ausgerechnet die Musik von "Star Wars"-Antiheld Darth Vader hat die CSU beim Auftritt ihres Parteichefs Markus Söder beim Gillamoos-Volksfest gespielt. Nachdem das offenkundig der Großteil der Zuhörer im Festzelt im niederbayerischen Abensberg nicht bemerkt hatte, sprach der bayerische Ministerpräsident den Fehler am Ende selbst an: Diese Musik gehöre zur dunklen Seite der Macht, "wir sind aber die gute Seite der Macht".