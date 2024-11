Brauchtum: Tausende Weihnachtsbäume aus dem Thüringer Wald

Erfurt (dpa/th) - Für viele Thüringer muss es nicht die Nordmann- oder Nobilistanne mit oft langen Transportwegen zu Weihnachten sein: Rund 10.000 Weihnachtsbäume sollen quasi vor der Haustür in Thüringens Wäldern für die festliche Dekoration in der Advents- und Weihnachtszeit geschlagen werden, kündigte die Landesforstanstalt in Erfurt an. Verluste durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sowie höhere Kosten für die Landesgesellschaft sorgten für einen moderaten Preisanstieg. Viele der Bäume, die von den 24 Forstämtern im Freistaat angeboten würden, stammten aus der Waldpflege und seien nicht speziell für die Weihnachtszeit angebaut worden.