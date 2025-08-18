Brauchtum: Tassilo-Medaille für Verdienste um den bairischen Dialekt

Schleich bezeichnete er als einen Wortkünstler von Rang und einen scharfen Beobachter des Zeitgeschehens. Der 58-Jährige sei zudem ein brillanter Satiriker und leidenschaftlicher Anwalt der bairischen Sprache. Wenn Helmut Schleich spreche, höre man eine Sprache, die lebe. Eine Sprache, die

nicht nur Dialekt sei, sondern Haltung und Herzschlag, sagte Laudator Scharpf. "In einer Zeit, in der vieles gleich klingt, bleibst du unverwechselbar –

gerade auch, weil du Bairisch sprichst."