Umzug mit mindestens 10.000 Teilnehmern und Riesenpuppen

Seit 2016 ergänzt in Mexiko-Stadt eine große Totentag-Parade die ursprüngliche Tradition. Hunderttausende Schaulustige versammeln sich auf den Straßen. An der diesjährigen Auflage am Samstag werden nach Angaben der Stadtverwaltung mindestens 10.000 verkleidete Menschen und sieben Umzugswagen teilnehmen. Auch Riesenpuppen und 16 Musiktruppen werden die rund acht Kilometer vom Stadtpark Chapultepec bis zum Zócalo-Platz zurücklegen.