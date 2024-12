Brauchtum Segen zum neuen Jahr: Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Kirchliche Jugendverbände und das Kindermissionswerk organisieren alljährlich das Dreikönigssingen von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden mit dem Ziel, Geld für Kinder in armen Ländern zu sammeln. Die Spenden fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit, wie das Kindermissionswerk vorab mitteilte. Die Aktion in diesem Jahr steht unter dem Motto: "Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte".