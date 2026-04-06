Brauchtum Reiter, Pferde, Schwertertanz – Georgiritt am Ostermontag

Traunstein (dpa/lby) - Zu Ehren des Heiligen Georg ziehen am Ostermontag (10.00 Uhr) Reiter mit Hunderten festlich geschmückten Pferden durch das oberbayerische Traunstein. Erstmals seit Jahren ist wieder der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx beim Traunsteiner Georgiritt dabei. Außerdem soll nach Angaben der Veranstalter Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) in einer der sieben Ehrenkutschen mitfahren.