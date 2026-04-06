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  4. Reiter, Pferde, Schwertertanz – Georgiritt am Ostermontag

Brauchtum Reiter, Pferde, Schwertertanz – Georgiritt am Ostermontag

Die Pferde tragen Blumenschmuck und Schleifen: Seit Jahrhunderten wird in Traunstein zu Ehren des Heiligen Georg geritten. Am Ostermontag ist es wieder so weit - dazu wird Besuch aus München erwartet.

Traunstein (dpa/lby) - Zu Ehren des Heiligen Georg ziehen am Ostermontag (10.00 Uhr) Reiter mit Hunderten festlich geschmückten Pferden durch das oberbayerische Traunstein. Erstmals seit Jahren ist wieder der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx beim Traunsteiner Georgiritt dabei. Außerdem soll nach Angaben der Veranstalter Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) in einer der sieben Ehrenkutschen mitfahren. 

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Segen am Kirchlein

Festwägen, Musikgruppen, Trachtler und Gebirgschützen begleiten den Zug hinauf zum Ettendorfer Kirchlein. Dort werden die Teilnehmer gesegnet. Vor und nach dem Ritt zeigen Männer auf dem Stadtplatz einen Schwertertanz - ein Zeichen des Siegs des Frühlings über den Winter. 

Der Georgiritt und der Schwertertanz waren vor zehn Jahren in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden. Der Ritt ist eine der größten Pferdewallfahrten in Bayern.