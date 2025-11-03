Brauchtum: Ostdeutscher Karneval soll immaterielles Kulturerbe werden

Besonders in Sachsen, Thüringen und Brandenburg entstanden an den Fürstenhöfen von Dresden, Weimar, Gotha und Potsdam sogenannte "Redouten" – also Masken- und Tanzveranstaltungen. Diese höfischen Feiern wurden auf die Bevölkerung übertragen. "Der ostdeutsche Karneval ist aus den Redouten-Regeln an den Höfen, etwa 50 Jahre vor der Reformierung des rheinländischen Karnevals von 1823, entstanden", erklärte Matthes. "Bei uns war es also die Tradition der Höfe, im Rheinland eine Parodie auf das Militär."