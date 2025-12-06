Brauchtum Nikolaus kommt per Boot

Für das besondere Ereignis legten die rund 100 Schwimmer eine rund 1,8 Kilometer Strecke zurück. Sie alle hielten Fackeln in ihren Händen und trugen rote Nikolausmützen und spezielle Tauchanzüge. Viele Zuschauer säumten das Ufer und die Brücke, um das Lichtspektakel zu bestaunen.