Brauchtum: Nachtwächter-Gilde erkundet Plauen

Plauen (dpa/sn) - Wenn die Dunkelheit hereinbrach, gingen einst Nachtwächter auf Patrouille, um in Städten für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dieses Brauchtum wird heute von der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren gepflegt, die sich Mitte Oktober (16.-18.) in Plauen trifft. Erwartet werden dazu 25 bis 30 Teilnehmer etwa aus Österreich, dem Spreewald, Limburg, Kronach, Leipzig und Eisenach, wie die Stadt mitteilte. Bei verschiedenen Touren werden sie Plauen in vollem Gewand und mit typischen Requisiten erkunden. Dazu gehören Laterne, Horn und Hellebarde.