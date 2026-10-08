 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Nachtwächter-Gilde erkundet Plauen

Brauchtum Nachtwächter-Gilde erkundet Plauen

Mit Laterne, Horn und Hellebarde: Die Nachtwächter-Gilde pflegt alte Traditionen. Das ist Mitte Oktober in Plauen zu erleben.

Brauchtum: Nachtwächter-Gilde erkundet Plauen
1
Ein Nachtwächter mit Hellebarde bei einem Rundgang. Mitte Oktober treffen sich 25 bis 30 Nachtwächter und Türmer zu einer Tagung in Plauen. (Symbolbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa

Plauen (dpa/sn) - Wenn die Dunkelheit hereinbrach, gingen einst Nachtwächter auf Patrouille, um in Städten für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dieses Brauchtum wird heute von der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren gepflegt, die sich Mitte Oktober (16.-18.) in Plauen trifft. Erwartet werden dazu 25 bis 30 Teilnehmer etwa aus Österreich, dem Spreewald, Limburg, Kronach, Leipzig und Eisenach, wie die Stadt mitteilte. Bei verschiedenen Touren werden sie Plauen in vollem Gewand und mit typischen Requisiten erkunden. Dazu gehören Laterne, Horn und Hellebarde.

Nach der Werbung weiterlesen

Geplant ist den Angaben zufolge etwa eine Tour zu den "Wegen der Friedlichen Revolution", ein Besuch im Museum "Fabrik der Fäden" und eine Nachtwächterführung zu markanten Orten der Altstadt. Zum Abschluss gibt es einen Gottesdienst in der St. Johanniskirche, bei dem die Mitglieder der Gilde im Kirchenraum ein Spalier für die Gottesdienstbesucher bilden werden.