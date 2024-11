Brauchtum: Martinsfest in Thüringen mit Laternen und Gottesdiensten

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben zahlreiche Christen das Martinsfest gefeiert. Auf dem Erfurter Domplatz wurden am Abend Tausende Kinder mit Laternen erwartet. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sollte mit einer ökumenischen Feier auf dem Domplatz an Martin Luther und den Heiligen Martin als Stadtpatron erinnert werden. Auch in anderen Thüringer Städten und Gemeinden waren Martinsfeste und Lampionumzüge geplant - etwa in Weimar, Gotha oder Eisenach.