Zugspitz- und Brüssel-Maibaum

Den Brüsseler Maibaum gibt es seit 2008, damals war Markus Söder Europaminister. Zehn Jahre später, in seinem ersten Jahr als Ministerpräsident, wurde medienwirksam "sein" Baum für Brüssel geklaut. Auch dieses Jahr wird in der Bayerischen Vertretung in Brüssel ein Baum aufgestellt - allerdings erst am 20. Mai.