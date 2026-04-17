Brauchtum "Maibaum Hunters" - Serie über das Maibaum-Klauen in Bayern

Ein Symbol für Frühling und Fruchtbarkeit - und die Liebe

Maibäume werden nicht nur traditionell seit Jahrhunderten in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aufgestellt – als ein Symbol für Frühling und Fruchtbarkeit. Es gibt meist einen zentralen großen Baum fürs Dorf oder als etwas kleinere Exemplare für geschätzte Ehrenamtliche. Und so mancher Verliebte und Liierte verbindet damit eine Liebeserklärung oder gar einen Heiratsantrag.

Der Baum wird komplett oder knapp bis zur Spitze von seinen Ästen befreit, der Stamm oftmals aufwendig dekoriert und etwa mit Dorfwappen oder einem Schild mit Botschaft versehen.