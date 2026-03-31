Brauchtum: Kirchengemeinden feiern Ostern mit Gottesdiensten und Musik

Magdeburg/Erfurt - Gottesdienste mit Taufen, Konzerte, Osterfeuer und Ostermärsche: Die Gemeinden der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland in Sachsen-Anhalt und Thüringen feiern Ostern mit vielen Veranstaltungen.
Für Christen ist Ostern der Höhepunkt des Kirchenjahres. Die Gemeinden bieten viel mehr an als Gottesdienste. Das steht auf dem Programm.
Magdeburg/Erfurt - Gottesdienste mit Taufen, Konzerte, Osterfeuer und Ostermärsche: Die Gemeinden der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland in Sachsen-Anhalt und Thüringen feiern Ostern mit vielen Veranstaltungen.
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In Eisenach etwa wird am Sonntag zum 6-Uhr-Gottesdienst das Osterlicht in die dunkle Annenkirche getragen und dann an andere Kerzen weitergereicht, wie die Kirche mitteilte. Dazu gibt es Vokal- und Orgelmusik, Taufen und Abendmahl sowie im Anschluss ein Osterfrühstück. Am Abend werden im Osterkonzert der Thüringer Bachwochen Kantaten von Johann Sebastian Bach in der Georgenkirche aufgeführt.
Am Magdeburger Dom beginnt die Feier der Heiligen Osternacht am Samstag um 23.00 Uhr unter Leitung von Landesbischof Friedrich Kramer mit einem Feuer vor dem Westportal. Von dort wird in einer Prozession das Licht in den dunklen Dom gebracht, wo sich acht Menschen taufen lassen.
In Bilzingsleben in Thüringen wird an Ostern etwas Besonderes gefeiert: Die Wunder-Fenster aus der Kirche St. Wigberti. "1999 als Notmaßnahme ausgebaut, blieben sie 25 Jahre verschollen. Ostern 2025 tauchten sie in Lutherstadt Wittenberg wieder auf und werden in einer Werkstatt in Quedlinburg aufwendig restauriert. Zu Ostern ist die Rückkehr des Jesus-Fensters geplant, was im Ort groß gefeiert wird", teilte die Kirche mit.
In einigen Orten wird es auch politisch mit Ostermärschen. In Erfurt etwa gibt es am Gründonnerstag (2. April) von 16.00 bis 18.00 Uhr einen Ostermarsch, bei dem gefordert wird: "Schluss mit den Kriegen". Vom Anger führt die Demonstration durch die Innenstadt, evangelische Christen gehören mit zu den Organisatoren.
Das Osterfest ist das älteste Fest der Christen und gilt als Höhepunkt des Kirchenjahres. Gefeiert wird die Auferstehung Jesu und damit die Überwindung des Todes. Besonders symbolisch ist die Osternacht, an deren Ende das Licht die Dunkelheit durchbricht. Die Tradition, in der Osternacht zu taufen, reicht bis in das 4. Jahrhundert zurück.