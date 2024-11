Die Umzüge haben eine symbolische Bedeutung, wie die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Demnach sollen sie Licht in die Dunkelheit bringen - ebenso wie barmherziges Verhalten Hilfe bringen soll. Oft werden sogenannte Martinshörnchen, Martinsbrezeln oder Weckmänner geteilt, um an die Hilfsbereitschaft des Heiligen Martins zu erinnern. In einigen Orten brennen Martinsfeuer, Musiker und Reiter begleiten die Umzüge.