Innsbruck - In Österreich ist ein Junge auf der Flucht vor einem Krampus verletzt worden. Der Zehnjährige sei am Freitag in Innsbruck auf eine Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden, berichtete die Tiroler Polizei. Das Kind sei von dem Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden.Krampus heißt eine gruselige Gestalt, die in Österreich und Oberbayern als Begleiter des Nikolaus auftritt. In vielen Gemeinden werden rund um den 6. Dezember Krampusläufe veranstaltet. Junge Männer tragen dabei Masken und zottelige Kostüme. Dabei kommt es immer wieder zu teils gewaltsamen Zwischenfällen - zuletzt auch in den vergangenen Tagen in Österreich. Am Donnerstagabend wurden zwei Teenagerinnen bei einem Krampuslauf im oberösterreichischen Grünau im Almtal verprügelt. Am Vortag griffen Krampusse im Tiroler Ötztal Polizisten an. Im Bundesland Kärnten wurden hingegen am vergangenen Wochenende mehrere Krampusläufer von Zuschauern verletzt.