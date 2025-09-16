Brauchtum: Hirschfänger und Co: Was darf mit aufs Oktoberfest?

Hirschfänger

Sie gehören zu manchen Lederhosen dazu: Die Messer mit der langen Klinge, Hirschfänger genannt. Die Rechtslage dazu ist klar: Bei öffentlichen Veranstaltungen, also auch Volksfesten, dürfen keine Messer mitgeführt werden. Es gibt zwar eine Ausnahme für die Brauchtumspflege, doch kann diese unter bestimmten Umständen eingeschränkt werden. Der Bayerische Trachtenverband trägt das bei größeren Veranstaltungen wie dem Oktoberfest mit: "Da hat kein Trachtler ein großes Problem damit", sagt der Vorsitzende des Bayerischen Trachtenverbands, Günter Frey. Außerdem gibt es außerhalb des Oktoberfests im sogenannten mittleren Sperring eine Messerverbotszone.