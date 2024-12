Waakirchen (dpa/lby) - Der Tradition folgend haben an Heiligabend Hunderte Gebirgsschützen an die Sendlinger Mordweihnacht vor mehr als 300 Jahren erinnert. Bei leichtem Schneefall versammelten sich die Teilnehmer in farbenprächtigen Uniformen vor dem Oberländerdenkmal im oberbayerischen Waakirchen (Landkreis Miesbach). Einige Schaulustige verfolgten trotz des ungemütlichen Wetters den Zug zum Gottesdienst und anschließend zum Denkmal.