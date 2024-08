Brauchtum: Gäubodenvolksfest beginnt mit Trachtenumzug

Auftakt traditionell ohne "Ozapft is"

Anders als in München gibt es in Straubing kein offizielles Anzapfen. Das geht auf den früheren Straubinger Oberbürgermeister Otto Höchtl zurück, der den Veranstaltern nach in den 1950er Jahren aus Respekt vor den Münchnern darauf verzichtete, diese zu kopieren. Insofern gibt es in Straubing bis heute kein "Ozapft is".