Baumpatin ist in diesem Jahr die Berufsfeuerwehr Frankfurt. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften in diesem Jahr über den Namen des Weihnachtsbaumes abstimmen. In den vergangenen drei Jahren hießen die Weihnachtsbäume in Frankfurt "Sonny", "Manni" und "Gretel". Der große Weihnachtsmarkt in Frankfurt geht erst am 25. November los.