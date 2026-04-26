Brauchtum Ein Maibaum für Rom - und ein kurioser Diebstahl

Oberding (dpa/lby) - Diesmal ist es der echte Maibaum, und den werden sie in Schwaig fortan nicht mehr aus den Augen lassen. Der mit Schildern und Wipfelfigur geschmückte Stamm soll nämlich im Auftrag des Münchner Kardinals Reinhard Marx in Rom aufgestellt werden. Vor diesem Hintergrund dürfte er bei Maibaumdieben besonders beliebt sein - wie ein kurioser Vorfall bereits gezeigt hat. Ein umtriebiger Burschenverein hatte ihn nämlich vermeintlich bereits gemopst. Dumm nur, dass es sich statt um den echten Maibaum um einen Übungsbaum gehandelt hatte.