Erfurt (dpa/th) - Gleich drei Traditionen aus Thüringen hat die Kultusministerkonferenz als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die deutsche Brettspielkultur, das Töpfer- und Keramikhandwerk in Deutschland sowie der Bau und das Spiel der Waldzither in Thüringen und im Harz sind neu in dem bundesweiten Verzeichnis, wie das Thüringer Ministerium für Kultur mitteilte.