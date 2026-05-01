Brauchtum Dorfplätze bekommen neue Maibäume

München/Kirchseeon (dpa/lby) - Ein Kraftakt steht vielen bayerischen Orten am Tag der Arbeit ins Haus: Am 1. Mai werden vielerorts neue Maibäume aufgestellt. Immer öfter rückt dazu der Autokran an. Traditionell geht das allerdings ohne Motorkraft: Nach alter Tradition sollen etwa in Kirchseeon im oberbayerischen Landkreis Ebersberg an die 50 Mann den Baum mit Stangen in die Höhe schieben. Mann - denn das Maibaum-Aufstellen ist bis heute ein Männerjob. Frauen als Helferinnen wurden bisher kaum gesichtet.