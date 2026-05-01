Brauchtum Dorfplätze bekommen neue Maibäume

Die gesamte Zeremonie wird oft von Blasmusik begleitet, die Feiern klingen teils mit einem Tanz in den Mai aus. Etwa alle fünf Jahre gibt es im Allgemeinen einen neuen Maibaum: Die oft weiß-blau gestrichenen und mit Zunftzeichen versehenen Stämme werden mit der Zeit marode. Sie müssen deshalb regelmäßig auf ihre Standfestigkeit überprüft und erneuert werden. Faustregel: Der Maibaum soll nicht höher sein als der Kirchturm - das gebietet der Respekt.