Brauchtum: Der Rübe den Rang abgelaufen - Kürbiszeit in Thüringen

Kürbisschau im Egapark

Ein besonderes Event dieser Festkultur ist etwa die Kürbisschau im Erfurter Egapark, die bereits seit zehn Jahren existiert. Seit Anfang September seien in diesem Jahr rund 50.000 Kürbisse in etwa zehn verschiedenen Sorten zu sehen, erklärt Maria Gimpel von den Stadtwerken Erfurt. Der Aufbau und die Gestaltung der Ausstellungsflächen dauerten etwa anderthalb Wochen, beim Kürbis-Erntefest am 31. Oktober könnten die Besucher die Kürbisse dann mit nach Hause nehmen. Die Kürbisse für die großen Kürbisfiguren kämen aus Portugal, während die Kürbisse für die dekorative Gestaltung der Ausstellungsflächen aus der Region stammten, so die Sprecherin. Weitere Veranstaltungen sind etwa das Riesenkürbisfest in Breitungen im September oder das Kürbisglühen am 24. Oktober in der Innenstadt von Friedrichroda.