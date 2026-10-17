Brauchtum: Der Rübe den Rang abgelaufen - Kürbiszeit in Thüringen

Erfurt/Hohenfelden (dpa/th) - Lange haltbar, schmackhaft und einfach anzubauen: Eigentlich hat der Kürbis einiges, was ihn zu einer attraktiven Pflanze für den Anbau macht. In Thüringen spielt er bis heute jedoch eine eher untergeordnete Rolle. So wurde im vergangenen Jahr dem Thüringer Bauernverband zufolge ein Ertrag von etwa 164 Tonnen erzielt. Durchschnittlich entspreche das etwa 137.000 Kürbissen, erklärt Pflanzenbau-Referent André Rathgeber. 2016 habe der Ertrag noch bei rund 274 Tonnen gelegen. Trotz der Trockenheit im zurückliegenden Sommer seien die Prognosen für 2026 beim Kürbis gut.