Brauchtum Aschermittwoch im Zeichen der Kommunalwahl

Am 8. März wird in Bayern wieder gewählt. Dieses Mal geht es um die kommunalen Mandate im Freistaat. Kein Wunder, dass die Wahl auch den diesjährigen Aschermittwoch dominiert.

Die Dreiländerhalle in Passau ist nur eine von vielen Locations für Parteiveranstaltungen am Aschermittwoch. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Passau/Vilshofen (dpa/lby) - Passau, Vilshofen, Dingolfing, Landshut, Deggendorf, Osterhofen: Mit dem politischen Aschermittwoch starten die Parteien an diversen Orten in Niederbayern ihren Schlussspurt in den Kommunalwahlkampf.

Die politische Relevanz der Veranstaltungen ist heute zwar nicht mehr mit früheren Jahren vergleichbar - wie in jedem Jahr sind die Erwartungen an die Rednerinnen und Redner aber dennoch groß. 

Die größte Veranstaltung findet wieder in der Passauer Dreiländerhalle statt, wo die CSU jedes Jahr gastiert. Hauptredner ist Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder.

Bayerns Grüne sind in Landshut zu Gast und warten mit Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze und Bundestagsfraktionschefin Katharina Dröge auf. 

Hubert Aiwangers Freie Wähler laden ihre Anhänger nach Deggendorf und die AfD nach Osterhofen. Die SPD wartet mit Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil in Vilshofen an der Donau auf.