Brauchtum: Adventszauber - Weihnachtsmarkt in Erfurt eröffnet

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Turmbläser und Gospelchor haben in der Thüringer Landeshauptstadt musikalisch den 174. Erfurter Weihnachtsmarkt eingeläutet. Vor der stimmungsvollen Kulisse von Dom und Severikirche verbreiten bis zum 22. Dezember Lichterglanz, Tannengrün und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln wieder Adventszauber. In diesem Jahr locken nach Stadtangaben Stände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten von mehr als 170 Händlern und Schaustellern in der gesamten Altstadt zu einem vorweihnachtlichen Bummel.