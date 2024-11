Brauchtum: 230 Pferde und Gläubige bei Leonhardifahrt in Benediktbeuern

Langes Brauchtum - auch im Nachbarland

Leonhardi-Wallfahrten gehören seit Jahrhunderten in Bayern und in Österreich zum Brauchtum. Der Namensgeber - der Heilige Leonhard - gilt als Schutzpatron für Vieh, insbesondere der Pferde und hat seinen Namenstag am 6. November. Traditionell findet die Fahrt in Benediktbeuern immer an dem Sonntag statt, der dem Tag am nächsten kommt.