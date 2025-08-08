Am Sonntagnachmittag ist es wieder so weit und ein Umzug der Schützen wird die Schalkauer Innenstadt durchqueren – Ziel der Schützenplatz. Umzug und Königsproklamation sind in Schalkau wie in Sonneberg der Schlussakkord eines großen städtischen Festes: des Vogelschießens. Die Betonung liegt auf städtisch, denn über Jahrhunderte waren die Vogelschießen überwiegend ein städtisches Event, während man auf dem Dorf Kirchweih gefeiert hat – Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen sind selten, zwar feiern Ansbach, Erlangen oder Bamberg Stadtkirchweihen, aber in den meist kleineren Städten der einstigen Pflege Coburg, zu der über Jahrhunderte auch Sonneberg und Schalkau gehörten, kannten kein Kirchweihfest – auch wenn das Johannisfest in Schalkau als solches bezeichnet werden könnte und auch die Sonneberger zu Pfingsten ein Kirchweihfest der Stadtkirchengemeinde feiern. Das sind jüngere Entwicklungen, aber frühzeitig standen beide – Vogelschießen wie Kirchweih – für städtische wie kirchliche Hauptfeste. In Sonneberg bemerkte 1845 Amtssekretär Heinrich Christoph Hensoldt, das Vogelschießen sei die „eigentliche Stadtkirchweih“.