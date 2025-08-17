Thüringen nimmt die Herausforderung an, den Streit um den Ort der ältesten Bratwurst per Boxkampf zu entscheiden. «Wir gehen darauf ein», sagte Thomas Mäuer vom Trägerverein des Deutschen Bratwurstmuseums in Mühlhausen am Rande des «Thüringer Bratwurstgipfel». Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt hat das Museum zu dem Kampf um die Wurst mit Fäusten herausgefordert, dies sei augenzwinkernd gemeint. Der Boxwettkampf soll am 26. September in Mühlhausen ausgetragen werden, sagten Mäuer und Hilleprandt.