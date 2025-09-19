Dass in Neufang eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auf die Beine gestellt werden konnte, ist in erster Linie den Neufangern selbst zu verdanken. Die Idee hierfür sei bei der letztjährigen Kerwa beim Frühschoppen entstanden. Doch damit diese auch in der Praxis umgesetzt wird, mussten 50 Einwohner des Bergdorfes kräftig mit anpacken. Bei 600 Einwohnern krempelte somit gut jeder Zwölfte ehrenamtlich die Ärmel hoch.