Zum Projekt „Kinder backen für Kinder“ hatten sich am Donnerstag am Brattendorfer Backofen die Mädchen und Jungen der Klassen 1b und 3 der Brattendorfer Grundschule sowie die Kinder der Bienengruppe und Eulengruppe aus dem Brattendorfer Kindergarten der Wachbergknirpse eingefunden. Als kleine Bäckerinnen und Bäcker haben sie an diesem Vormittag in zwei Gruppen die Welt des Brotbackens entdecken können. Nicht nur das Backen selbst stand auf dem Programm, auch der Weg vom Korn bis hin zum fertigen Produkt konnte betrachtet werden. Der Heimatverein Brattendorf begleitete die Kinder durch den Tag.