Im ländlichen Thüringen will Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) eine Woche lang Orte entdecken, die Mut machen. Gleich einen ganzen Tag lang nimmt sie sich für den Landkreis Hildburghausen Zeit. Das ist ja schon mal ein Statement! Ihre „Landleben-Tour“ führt sie dabei auch in die alte Brauerei, aus der mit visionärem Engagement des Schwarzbacher Bauunternehmers Steffen Hanf ein stilvolles Restaurant entsteht, das nach Lage der Dinge das Zeug hat, zu einer der ersten Adressen im Süden Thüringens zu werden.