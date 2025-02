"Wenn du nicht 60 Tore machst, dann..."

Er sei zunächst völlig überwältigt gewesen. "Guardiola hat sich dann in mein Zimmer gesetzt und gesagt, dass er mich in seiner Mannschaft haben will", sagte er weiter. "Er saß da mit Laptop und Zettel und zeigte mir ausführlich, wie er mich spielen lassen will. Er meinte, wenn du nicht 60 Tore im Jahr machst, ändere ich meinen Namen."