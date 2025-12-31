Brandverletzungen: Böller trifft Jugendlichen im Gesicht und verletzt ihn

Die Polizei suchte nach Zeugen und ermittele wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz, da das Zünden zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt war. Wegen derselben Ordnungswidrigkeit muss sich auch ein 32-Jähriger verantworten, weil ihn eine Polizeistreife beobachtete, als er ebenfalls in Vilshofen an der Donau einen Böller außerhalb der zugelassenen Zeit anzündete, wie es hieß.