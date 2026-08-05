Im Zusammenhang mit dem Palisades-Feuer war ein Mann wegen Brandstiftung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am Neujahrstag 2025 ein Feuer verursacht zu haben, das zunächst von der Feuerwehr gelöscht wurde. Doch es schwelte unterirdisch weiter und breitete sich am 7. Januar bei heftigen Winden aus, wie die Ermittler mitteilten. Der Prozess gegen den Mann platzte im Juni, weil sich die Geschworenen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen konnten.