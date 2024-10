Ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube hat in der Nacht zum Donnerstag das Feuer im indischen Restaurant in der Anton-Ulrich-Straße ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Experten hatten noch am Brandtag die Untersuchungen vor Ort in dem Wohn- und Geschäftshaus aufgenommen, das durch das Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.