Leinach (dpa/lby) - Das Feuer bei einem Dessous-Hersteller nahe Würzburg hat einen Schaden von etwa zehn Millionen Euro verursacht. Das sagte eine Polizeisprecherin und verwies auf den teils beschädigten Lagerbestand des Unternehmens. Zuvor hatte die "Main-Post" über die mittlerweile stark gestiegene Schadenshöhe berichtet. Kurz nach dem Brand war der Schaden noch auf gut eine Million Euro geschätzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vor dem Feuer in der Nacht zum Samstag war ein Unbekannter in die Firma in Leinach (Landkreis Würzburg) eingebrochen. Bisher gebe es keinen Verdächtigen, sagte die Sprecherin.