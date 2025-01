Brandstiftung vermutet "Terroristische Grundzüge" - 23 Polizeiautos verbrannt

Explosionsgeräusche in der Nacht

Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht gegen 2.40 Uhr der erste Notruf eingegangen. Ein Anrufer meldete einen Brand in der Polizeidienststelle und mehrere Explosionsgeräusche. Als die Feuerwehr eintraf, seien die 23 Fahrzeuge bereits "in Vollbrand" gewesen. 45 Minuten dauerte es den Angaben zufolge, bis die 45 Einsatzkräfte alles gelöscht hatten.