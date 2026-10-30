Brandstiftung vermutet Drei Fahrzeuge auf Rheinmetall-Baustelle ausgebrannt

Calden - Auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden haben in der Nacht drei Baufahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.
Auf dem Gelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden sind in der Nacht drei Baufahrzeuge in Brand geraten. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen ermittelt.
Calden - Auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden haben in der Nacht drei Baufahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.
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Ein Zeuge alarmierte demnach gegen 3.15 Uhr Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Weitere danebenstehende Maschinen wurden laut Mitteilung beschädigt.
Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Gelände um den Standort des geplanten Logistik- und Trainingszentrums sowie des Drohnentestzentrums am Kassel Airport. Rheinmetall und das Land Hessen hatten im August Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro in den Standort angekündigt.
Die Kriminalpolizei ermittelt, laut Mitteilung ist der Tatort abgesperrt. Wegen eines möglichen politischen Motivs habe die Staatsschutz-Dienststelle des Polizeipräsidiums Nordhessen die Ermittlungen übernommen, hieß es. Zur Schadenshöhe machte ein Sprecher am Morgen zunächst keine Angaben. Die Polizei sucht Zeugen.