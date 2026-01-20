Hat der Schrecken nun ein Ende? Bereits im Februar 2025 drehte ein vermeintlicher Brandstifter in Suhl seine Runden. „Immer wenn wir irgendwas gelöscht haben, kam es zu einem weiteren Brand in unserem Rücken. Es war fast so, als hätte jemand parallel zu uns agiert“, erklärte damals Dennis Kummer, Leiter der Suhler Feuerwehr, in einer dieser eigenartigen Nächte. Jetzt glaubt die Polizei, ihren Feuerteufel gefunden zu haben.