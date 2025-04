Verspätungen bei der Bahn – das kennt man eigentlich. Doch die Begründung für die Sperrung am Mittwoch ließ aufhorchen: Von einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Leit- und Sicherungstechnik sprach die Deutsche Bahn. Im Zusammenhang damit sucht jetzt die Polizei in München nach möglichen Zeugen, die am Mittwochmorgen in München-Obermenzing etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wie auf Nachfrage bestätigt wurde, ermittelt der Staatsschutz in diesem Fall – „in alle Richtungen“, wie das so heißt. Den Begriff „Anschlag“ nutzt die Polizei nicht, spricht lieber von „Fremdverschulden“.