Die Region Schmalkalden ist in diesem Jahr glücklicherweise von Waldbränden verschont geblieben, aber am 26. August wurden die Feuerwehren dann doch zu einem Einsatz in freier Natur gerufen. In einem Flurstück zwischen Wernshausen und Helmers, wo der Landeswald Thüringen und der Stadtwald Schmalkalden zusammentreffen, stand am Nachmittag ein kleines Waldstück in Flammen. Soweit bekannt, haben Fambacher die Rauchsäule gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Neben der Schmalkalder waren zwei Ortsteilwehren im Einsatz. „Das Feuer war rechtzeitig entdeckt worden, wir konnten den Brand schnell löschen“, sagt der Schmalkalder Stadtbrandmeister Michael Pfunfke. 7000 Liter Wasser haben sich auf die etwa 40 Quadratmeter große Fläche ergossen, die in der Nähe des Radweges liegt. Der Schaden ist überschaubar.