Mehrere Zeugen hätten am Mittwoch Rauch und Qualm bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Das Feuer konnte demnach schnell gelöscht werden. Den Schaden am Balkon und durch Rußablagerungen in der Wohnung schätzte die Polizei auf circa 10.000 Euro. Gegen die 36-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Weshalb die Frau die Grabkerzen auf dem Balkon anzündete, blieb zunächst unklar.