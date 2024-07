Erlangen (dpa/lby) - Drei 14-Jährige sind nach dem Brand in einem Parkhaus in Erlangen festgenommen worden. Die Jugendlichen sollen ein Auto mit Pyrotechnik in Brand gesteckt haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei an dem betroffenen Auto, an drei weiteren Autos und an dem Gebäude ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.