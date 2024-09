Brandstiftung: Brandserie rund um Pößneck beschäftigt die Polizei

Pößneck (dpa/th) - Eine Serie von Bränden rund um Pößneck im Saale-Orla-Kreis beschäftigt die Polizei. In den vergangenen drei Wochen habe es rund zehn Brände in dem Gebiet gegeben, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Saalfeld. Allein am Wochenende seien in Pößneck, Weira und Neustadt an der Orla vier Feuer gemeldet worden. Die Polizei ermittle wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung. "Eine Selbstentzündung konnte in allen Fällen ausgeschlossen werden", sagte die Sprecherin.