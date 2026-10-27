Brandstiftung am Obersalzberg Polizei ermittelt zu Fotos aus Kehlsteinhaus-Ruine

Berchtesgaden - Nach dem Brand des von den Nazis errichteten Kehlsteinhauses ermittelt die Polizei nun auch wegen im Internet kursierender Aufnahmen aus der Ruine. Es deute alles darauf hin, dass es sich zum Teil um echte Fotos handele, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Dies sei jedoch aus polizeilicher Sicht höchst problematisch und gegebenenfalls sogar strafbar. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass es sich wie bei anderen verbreiteten Aufnahmen um mit künstlicher Intelligenz erstellte Fälschungen handele.