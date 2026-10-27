Brandstiftung am Obersalzberg Polizei ermittelt zu Fotos aus Kehlsteinhaus-Ruine

Grundsätzlich sei der Bereich rund um das Kehlsteinhaus abgesperrt und dürfe nicht betreten werden, betonte der Sprecher. "Aus polizeilicher Sicht ist das ein Tatort." Daher spreche vieles dagegen, dort Fotos zu machen - und erst recht, diese zu veröffentlichen. Auch wenn der konkrete Fall eindeutig scheint: "Wir sehen sowas selbstverständlich nicht gerne, weil das die Ermittlungen nicht vereinfacht, sondern verkompliziert", sagte der Sprecher. Dies könne auch juristische Folgen haben: "Da sind Verstöße denkbar bis hin zu Straftaten."